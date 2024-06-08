新品トランペット　シルバー

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近年、楽器情報誌でも音のなりと響き、コストパフォーマンスで高い評価をされている人気急上昇中のJ.マイケルのトランペットです。J.マイケル TR-300S税込38,500円調子 B♭マウスパイプ レッドブラス製ベル イエローブラス2枚取り、約125㎜仕上げ銀メッキセット内容 ABSケース、マウスピースこんなトランペットがこの低価格で手に入るとは信じられないかも知れませんが事実です。未使用品ですので、購入後安心してすぐ使えます。また、こちらからたくさんの管楽器をご購入いただいていますが皆さまより高い評価をいただいています。この商品はメルカリで沢山出品していますので、そちらの評価一覧をご覧頂ければ300超の評価で購入前の安心材料のひとつになるかと思います。