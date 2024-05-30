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- 【備前焼】永末隆平 大皿
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商品詳細
数年前に、デパートの外商から購入した備前焼になります。自宅保管していましたが、使用予定もありませんので、必要な方にお譲りします。■サイズ 直径：約25×高さ：約4㎝お皿に特に傷や汚れはなく良い状態です。ただし、素人目での確認ですので、見落とし等あるかもしれません。あくまで中古品であることをご理解の上ご検討、宜しくお願いいたします。種類···備前焼
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