ユーキャン　水彩画講座　テキスト　画材

ユーキャンの水彩画講座のテキストと画材です。＊お送りする物＊*テキスト6冊*パレット*筆洗*筆筒*丸筆12号、6号、0号*平筆10号*ペインティングナイフ*竹軸*練り消し※マスキングテープ 劣化あり*トレーシングペーパー*スケッチブック24枚*水彩用紙15枚*画板 少しサビあり*収納ケーステキストには書き込みありません絵の具はありません絵の具はありませんがその他はほぼほぼ未使用の美品です。ご参考までに、ユーキャンの添削12回付きの新規の講座は、現在一括払いで47,000円です。ユーキャンで画材セットを調べていただくことで、内容についてもより分かるかと思います。ご検討宜しくお願いいたします



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