新品 藤井風 初期 タオル

■値下げコメントや希望金額を送られても一切対応しません■予告なく削除、再出品、値上げします■コンビニ/ATM払いは、ご購入後30分以内にお支払いいただける方のみ可能に変更しますその他の方は引き続きご相談ください。当日中にお支払い可能な方は歓迎読まれていない方や時間守れない方はお取引お断りします沖縄、北海道の方はご購入前にコメントしてください(理由はプロフに記載)コメントで4枚目の画像のステッカーおまけおまけを即転売する人が多い界隈なので、コメントない場合はお付けできません※こちらの返信後にご購入いただかないと付けられません●初期タオル値下げはしません新品。ずっと未開封でしたが、圧でテープが切れてしまったので開封して撮影しました。元々の点の汚れがある場合あります。みなさん記載されてないだけで、グッズにはよくあります。神経質な方のご購入はお控えください。■取引に必要なやり取りが出来る方、不備があった場合、同意の上でキャンセルしていただける方のみ、即購入可能です■即購入して全く連絡が取れない方は非常に困りますので、キャンセルの対応する場合あります■評価や利用状況により、取引をお断りする場合あります■同梱の場合は送料分値引き可能(発送サイズが変わらない場合のみ対応)■配達業者は予告なく変更になる場合あります⚠️重要⚠高額商品の置き配はリスクが高く、何かあっても対応出来ないのでお断りします高額商品以外も、置き配は全て自己責任でお願いします※きちんとした備え付けの宅配ボックスがある場合は別ですご購入＝詳細やプロフご確認、ご了承済みとさせていただきます。明らかに記載している内容を質問されても返信しませんし、詳細も読まない方とのお取引はお断りすると思います。



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