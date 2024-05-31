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西村西望　剣豪宮本武蔵像　101歳作品　額装　保存箱　直筆色紙【旭日登天書】ER
商品番号 V94807271535
商品名

西村西望　剣豪宮本武蔵像　101歳作品　額装　保存箱　直筆色紙【旭日登天書】ER
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 72,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主題···人物・人形　　　　剣豪二刀流宮本武蔵　求道　西望　101歳作品素材···ブロンズ　　　　　ブロンズ略歴　　1884年~1987年103没　昭和を代表する彫刻家の一人　　　　長崎平和公園設置　巨大像　長崎平和祈念像他　　　　1858年文化勲章受章　　日本芸術院会員　　　　作品について、この作品は剣豪宮本武蔵像　　　　本人直筆色紙書　旭日登天の書　　一緒に添付します状態　　二刀流宮本武蔵ブロンズ像　頗る良い状態である。　　　　色紙書　　傷み無サイズ　　　　ブロンズ像　　35cmX26cm木枠額装　　　56.5cmX47cmX6.0cm収納特製箱　　60.5cmX50cmX7.5cm【　やや　シミ有り　】　本体に鑑賞問題無　　　　ゆうパックにて　　120サイズ発送します。　　　　この作品は貴重な西望作品の一つ　101歳時の作品　　　　北村西望年譜　　参照下さい。
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