西村西望　剣豪宮本武蔵像　101歳作品　額装　保存箱　直筆色紙【旭日登天書】ER

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主題···人物・人形 剣豪二刀流宮本武蔵 求道 西望 101歳作品素材···ブロンズ ブロンズ略歴 1884年~1987年103没 昭和を代表する彫刻家の一人 長崎平和公園設置 巨大像 長崎平和祈念像他 1858年文化勲章受章 日本芸術院会員 作品について、この作品は剣豪宮本武蔵像 本人直筆色紙書 旭日登天の書 一緒に添付します状態 二刀流宮本武蔵ブロンズ像 頗る良い状態である。 色紙書 傷み無サイズ ブロンズ像 35cmX26cm木枠額装 56.5cmX47cmX6.0cm収納特製箱 60.5cmX50cmX7.5cm【 やや シミ有り 】 本体に鑑賞問題無 ゆうパックにて 120サイズ発送します。 この作品は貴重な西望作品の一つ 101歳時の作品 北村西望年譜 参照下さい。