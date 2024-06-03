ミロのヴィーナス 石像 ヴィンテージルーブル美術館の至宝ミロのビーナス石像デッサン オブジェ 重量 約6kg高さ 約 48cm芸術置物高級白色西洋彫刻ミロのヴィーナス像ギリシャローマ神話女神商品状態祖父の倉庫で保管されていました。汚れキズなどありますがとても魅力な一品です♪コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールの確認を宜しくお願い致します。



1139❣️ ミロのヴィーナス 石像 ヴィンテージ - 彫刻/オブジェクト



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ミロのヴィーナス - Wikipedia



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