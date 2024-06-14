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アッシー 専用MPA100BT ポータブルPAシステム ワイアレスマイク
商品番号 W57224585318
商品名

アッシー 専用MPA100BT ポータブルPAシステム ワイアレスマイク
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 9,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BEHRINGER(ベリンガー)MPA100BTポータブルPAシステムワイアレスマイク訳あり品バッテリー劣化の為充電、バッテリー駆動は不可です。電源をとった状態なら問題なく使用可能です。◆特徴BEHRINGER(ベリンガー)/MPA100BTは、Bluetoothによるストリーミング再生にも対応した簡易PAシステムです。バッテリー駆動のため、屋内はもちろん屋外でのイベントでも活躍。BGM用途としてはもちろんですが、ワイヤレスマイクも付属するので、スピーチなどの用途にもオススメです。◆スペック■最大出力：100W■ウーハー口径：6\"■ツイーター口径：0.75\"■コントロール:INPUTLEVEL、Bluetooth/MP3LEVEL、MAINLEVEL■入力端子：コンボジャック×2、ステレオミニ×1、ULMワイヤレス用USB■出力端子：なし■駆動時間：最大20時間（充電時間約6-8時間）■ポールマウントソケット：35mm■寸法（H×W×D）：37.3×24.1×22.9cm■重量：8.5kg■付属品：ULMワイヤレスマイク
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