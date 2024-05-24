古代エジプト パピルス ファラオ 壁画 発掘 出土 ヒエログリフ 594 ...

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古代エジプトパピルスファラオ★ウシャブティヒエログリフ発掘壁画★ガンダーラ,シルクロード,コイン好きにも594商品詳細ご覧頂き、ありがとうございます！【詳細】古代エジプトファラオウシャブティ34cm×40.8cm（額なし）※立体物につき、多少の誤差はご了承ください。※パピルスは額装入りです。【入手経緯】古美術商を営む海外の知人から譲ってもらった古代エジプトパピルスです。知人によれば、ファラオと妃に供物が捧げられているシーンとのことです。【状態】年代なりの損傷があります。額装から取り出すとパピルスが崩れますので、そのままご鑑賞ください。詳細は、写真をご参照ください。【特徴】その材質から劣化が激しいので、保存状態が良いパピルスは極めて希少です。ウシャブティとは異なり、市場には出回らず、コレクターによって個人所有されているものがほとんどです。今回のパピルスも偶然に入手できたものであり、次回の入荷は未定です。生涯の最後のチャンスかもしれません。