カメックス　25th PSA10

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ボックスパックシングル···シングル特徴···PSA鑑定コレクション整理の為出品致します。カメックス 25thPSA10PSA鑑定品は全て自身で直出ししているワンオーナー品で確実な正規品です。鑑定品であっても傷が全く無いことが保証される訳ではありません。PSA10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。状態は個体番号からPSA公式サイトにて状態確認の上同意した場合のみ購入をお願い致します。画像追加が必要な場合はご購入前にご連絡下さい。PSAの基準以上の品質を求められるかた、トラブル防止のため購入をご遠慮ください。検索用⁡⁡#ポケモンカードゲーム⁡⁡#ポケモンカード⁡⁡#ポケカ#sr#sa#sar#ssr#ガラル#ナタネ#ヒガナ#ミモザ#ナンジャモ#キハダ#ナタネ#がんば#帽子#エクストラバトル#シロナ#マリィ#シールド#シャイニー#ソニア#サナ#アセロラの予感#カトレア#リザードン#25th#ピカチュウ#ブラッキー#VMAX#Vstar#ユニバース#PSA#PSA10#PSA9#BGS#鑑定品#GEMMINT#ポケモン#VMAXクライマックス#シャイニースターV#フュージョンアーツ#イーブイヒーローズ#蒼空ストリーム#ロストアビス#白熱のアルカナ#パラダイムトリガー#VSTARユニバース#スターバース#ドリームリーグ