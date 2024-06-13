茶道具 南蛮 茶入 仕服付 濃茶器 稽古 茶事 焼き締め 時代 骨董 古美術 ...

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商品詳細
【サイズ】直径6.6cm高さ9cm【状態】良好 目立つ傷無し【付属品】合わせ箱 仕服【商品説明】南蛮写の茶入です。印はありますが、作者不明です。
http://narcologia.ru/goods/composite349854.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial51616.html
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