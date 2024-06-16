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CDJ-900NXS 1台+ USB2個
商品番号 N75782218580
商品名

CDJ-900NXS 1台+ USB2個
ブランド名 パイオニア
特別価格 税込 55,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CDJ-900NXS値下げは致しません。USB2個サービス致します。#PioneerDJ#CDJ_900NXS故障等は一切ございません。ジョグも問題無しです。発送する際商品は完全綺麗にし発送いましたす。CLUBの機材トラブルに対応する為に購入しほとんど使用されていないので個人的には美品だと思います。種類···CDJプレーヤー
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