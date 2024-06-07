UVERworld EDENスウェット トレーナー ツアーグッズ

黒色、サイズ1という表記です。定価6000円程で、当時とても人気なデザインでした。LIVEで数回使用しましたが、綺麗な状態です。着丈は長めで女性だとお尻まで隠れてダボっと着られます^^断捨離のため出品します。



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