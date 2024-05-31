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★新品未使用シュリンク付★ポケモンカードゲーム　レイジングサーフ1BOX
商品番号 B54081218902
商品名

★新品未使用シュリンク付★ポケモンカードゲーム　レイジングサーフ1BOX
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★新品未使用シュリンク付★ポケモンカード　レイジングサーフ1BOX抽選で当選し店頭で購入したままです。欲しい分は当選したため、出品します。24時間以内に配送可能です。発送はらくらくメルカリ便にてプチプチに梱包して発送します。※すり替え防止のため返品不可でお願いします。発送後のキャンセル、返品はお受けできません。※配送による擦り傷、へこみなど配送中のトラブル等の責任は負いかねますのでご了承ください。種別···パック・ボックス種別/詳細···ボックス種別/詳細···未開封ボックス
http://narcologia.ru/goods/perforce393065.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric597145.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect397470.html
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