三味線　　2本セット(バチ付き)

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種類···三味線練習用、初心者の方いかがでしょうか、余り詳しくありませんのでご了承のほどお願い致します。2本あります。 長さ 約93㌢ 約83㌢ 多少誤差あり。材質等は分かりません。汚れ等状態はそれなりです、古い商品なので劣化等もご理解ください。長期保管にご理解の程お願い致します。弦の状態等がよく分からないですが音はしてます。付属品の写真のバチもお付けします。木のケースに立てた状態で梱包予定。以上ご理解頂きご検討宜しくお願い致します。送料等もあり、段ボールにての発送を予定しております。また神経質な方はご遠慮ください。以上宜しくお願い致します。