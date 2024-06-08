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UVERworld会報00～29付属品
商品番号 D65417188645
商品名

UVERworld会報00～29付属品
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UVERworld会報00～2900は貴重だと思います。中には当時のビラなども挟んだままで入っています。今までのcrew限定付録のポスターやクリスマスカード、パンフレットなどレアな品多数まとめて入れたオマケも付きます。グッズ種類...パンフレットミュージシャン種別...グループ
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