唐津 壺 瓶 花器 B315

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商品詳細
唐津焼の壺です。銘無し寸法胴径約24cm高さ29cm古い品ですので若干の小傷擦れ、口に窯傷と思われるヒビがあります。画像を確認いただきご理解納得いただける方お願いいたします。箱はありませんのでこちらで丁寧に梱包して発送させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/shuttle92725.html
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