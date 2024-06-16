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カプセルプラレール トーマス
商品番号 I81418830509
商品名

カプセルプラレール トーマス
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タカラトミーアーツ　カプセルプラレールトーマスシリーズスティーブンになったトーマスハーヴィーになったトーマスアニー(青色)クララベル(青色)です。シールよれ、めくれ、ズレ、傷や汚れ、塗装剥げ等あります。神経質な方はご遠慮ください。まとめ買いご希望の場合は下記の内容を読んで、まとめ買い依頼を申請するかコメントください。出品A+出品B→¥100値引き出品A+出品B+出品C→¥200値引き出品A+出品B+出品C+出品D→¥300値引き出品A+出品B+出品C+出品D+出品E→¥400値引き…と¥100ずつ値引き致します。値下げ不可。無言即購入OKその他気になる点がありましたらご質問くださいませ。タカラトミーTakaraTomyArtsトミーTOMYきかんしゃトーマス機関車トーマスきしゃのえほん汽車のえほんYujinレアガチャガチャガチャガチャポンガシャポンカプセルトイミニチュアミニミニプラレールミニプラレールプラレールカププラ
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