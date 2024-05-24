ZEMAITIS A24MF DC natural ゼマイティス日本製　希少

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ZEMAITISのA24MFDCアンタナスシリーズ日本製です。下グレードのカシミアの中古相場とさほど変わらない価格にしてます。希少なメタルフロントのデュオカットモデルです。良いギターですが他ギターを弾く事が多く出品します。野村義男氏が同じ形のギターを弾いていました。2017年新品購入後1年程スタジオとライブで使用しましたがその後は自宅でたまに演奏していた程度です。目立つ傷はありませんがメタルパネルの角に1箇所小さな傷、ボディ裏に薄らバックル痕があります。金属パーツにややくすみが有りますが軽微なものです。弦をダダリオ10-46に交換、簡単な清掃済みです。ハードケースに入れて出荷予定。ハードケースは傷や擦れ有ります。外見はほぼ純正ですが実用的な改造を施しており、改造費10万円超えてますのでお得かと思います。希望価格コメント頂ければ検討致します。ピックアップ交換セイモアダンカンSH-1659/customhybrid(リア)SH-2JAZZ(フロント)いずれもカバードモデルコイルタップ配線(リアトーンポットプッシュプッシュ)純正ピックアップもお付けします。(セイモアダンカンのパッケージに入れた画像の物)コイルタップできるように4芯化配線済み。トーンカット配線(フロントトーンポットプッシュプッシュ)ペグをゴトーマグナムロックトラッドに交換。ネックリシェイプ(PRSのワイドシンを参考にプロのリペア工房で施工)シャーラーロックピン仕様BodyMaterialAfricanMahoganywithAluminumMetalPlateNeckMaterialAfricanMahoganyNutWidth42.5mmFingerboardRosewoodRadius121/32″(305mm)Scale25″(635mm)Frets24/MediumControls2Volume,2Tone,3WayToggleSwitchBridgeZEMAITISOriginalSolidDuraluminTailpieceZEMAITISOriginalSolidDuraluminColorsNaturalFinishMatteUrethane