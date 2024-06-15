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ミニオンズ コレクターズエディション トーキングアクションフィギュア ボブ
商品番号 I81320696591
商品名

ミニオンズ コレクターズエディション トーキングアクションフィギュア ボブ
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 5,544 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミニオンズコレクターズエディショントーキングアクションフィギュアボブ喋るフィギュア人形玩具ホビーユニバーサルスタジオユニバキャラクターインテリアオブジェ置物飾りビンテージヴィンテージオールドクラシックVINTAGEトイザらスインタラクティブ【サイズ】約高さ22cm横12.5cm＊箱に痛みがありますのでテープで補強してあります。＊未使用品ですが、動作確認しておりません。長期保管により小傷、汚れ、使用感がございます。状態をご理解頂ける方宜しくお願い致します。他にも多数の商品を出品しておりますので下記ハッシュタグよりご検索ください(^^)#おもちゃ沢山あるよーfreedomRS05165-✩.*˚
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