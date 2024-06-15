SHINee World V in Seoul トートバッグ

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商品詳細
開封済み、未使用。大切に保管しておりました。購入時より、Vのロゴ部分にスレのようなキズあり（画像3枚目）引っ越しのためお譲りいたします。※値下げ不可即購入OK！その他グッズ気まぐれ出品中＾＾→#mcrn_shinee#SHINee#shinee#onew#jonghyun#key#minho#taemin#shineeworld#shineeofficial#テミン#シャヲル#kpop#韓国#アイドル#公式グッズグッズ種類···その他
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