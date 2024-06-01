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スターウォーズ　イウォークぬいぐるみ　ディズニーワールド
商品番号 C59794293119
商品名

スターウォーズ　イウォークぬいぐるみ　ディズニーワールド
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,772 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スターウォーズのイウォークぬいぐるみです。EWOK1991●サイズ：縦20cm（12インチ）●付属品：タグ（若干の色褪せ有り）●状態：2000年にフロリダディズニーワールド現地にて購入し、飾らずに室内にて袋に入れて保管していました。現在では同タイプの商品は希少との事。毛並みも劣化が感じられず、保存状態は良好です。美品ですが、使用感が気になる方は写真でご確認ください。#スターウォーズ#イウォーク　#ウィケット#ジェダイの帰還#スターツアーズ
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