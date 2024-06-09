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Penicillin 直筆サイン色紙
商品番号 U12911117527
商品名

Penicillin 直筆サイン色紙
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 5,599 円
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商品詳細

インディーズ時代のPenicillinのメンバーサイン色紙です色紙の保管状態は悪くシミや汚れ目立ちます額に入れて飾ればそれほど違和感なく目立たなくなると思いますが気になさる方はご遠慮ください今ではGISHOさん在籍時の貴重なサインです￼penicillinPENICILLINペニシリンV系ヴィジュアル系　サイン
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