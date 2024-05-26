マスカーニャ ex sar

状態に関しては画像をご覧下さい。素人保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。発送の際は硬貨カードケースとジップロックに入れて折れ濡れ対策をさせて頂きます。質問等あればコメント欄にお願い致します。ポケモンカードブーケマジック







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