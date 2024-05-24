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ダルブッカ　紺系　ミニサイズ　G-113
商品番号 J13498310370
商品名

ダルブッカ　紺系　ミニサイズ　G-113
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ダルブッカ　ミニサイズです。未使用品ですが、デッドストック長期保管品です。ボディーはアルミだと思われます。美しい模様が彫り込まれています。ミニサイズですが、本格的な作りになっています。多少の汚れや小傷は見られますが、（初期傷かと思われます）状態は良いです。音に支障が出るようなダメージはありません見落とし等があるやも知れませんので細かい事が気にならない方にお願い致します。サイズ　直径（全体）：約11.5cmヘッド直径：約10.5cm　獣皮だと思われます。底の直径：約8cm高さ：約20.5cm梱包はリサイクルダンボール箱を程良い大きさにして再利用させて頂きます。デッドストック長期保管品と言う事をご理解のうえでご購入してくださいませ。
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