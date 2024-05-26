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ポケモンカード　クレイバースト　サーチ済み　59パック
商品番号 K74382709891
商品名

ポケモンカード　クレイバースト　サーチ済み　59パック
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,729 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○ポケモンカード　クレイバースト　サーチ済み　59パック○数々のBox開封後にレア以上キラキラ全て排出したので、レア以上は入っていません。レア以上入ってたらラッキー程度だと思って下さい。よくご理解した上での、購入お願いします。○箱がいる方は、箱を付けます。ペリペリはありません。○最後に、納得されての、ご購入をお願いします。
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