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商品詳細
○ポケモンカード クレイバースト サーチ済み 59パック○数々のBox開封後にレア以上キラキラ全て排出したので、レア以上は入っていません。レア以上入ってたらラッキー程度だと思って下さい。よくご理解した上での、購入お願いします。○箱がいる方は、箱を付けます。ペリペリはありません。○最後に、納得されての、ご購入をお願いします。
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