【学芸大青春】相沢勇仁 セット販売

●商品の内容 学芸大青春×FILA×atmospink・フーディー(右袖ロゴプリント訂正済みのもの)・Tシャツ・ソックス・漂流兄弟アクリルチャーム付きストラップ・ストラップ・モーテルアクリルキーホルダー・ビーズブレスレット・学芸大青春×atmospinkロゴネックレス・シリコンバンド・ヘアゴム・ロールオンパフューム・リングライト・HYCアクリルキーホルダー・HYアクリルキーホルダー・WWARアクリルキーホルダー・アクリルコースター 缶バッジ・PYU特典C・PD特典A・漂流兄弟絵柄1・漂流兄弟絵柄2・JUNES・WWA・WWAR・HY・HTC・atmospink特典 2ndAlbum「PUMPYOUUP!!」・完全生産限定盤B・通常盤・Single「HittheCity!!」通常盤・漂流兄弟オリジナルショッパー・オリジナルロゴショルダーショッパー・A4クリアファイル・A5ミニクリアファイル 君僕唄特典D・フレークシール・フォトカード ブロマイド・配信ライブWWA・WWA・HM・Gratte・711絵柄1・711絵柄2・atmospink特典・じゅねストア特典・HTC特典アニメイト・HTC特典D・PYU特典C・PYU特典Dクリアポストカード※恐れ入りますがセット販売のみとさせていただきます。●商品の状態香水、CDは開封済みとなっております。その他のグッズは新品・未開封になります。香水は未使用ですが開封済みとなっておりますのでご了承ください。CDはシリアルコードを抜き取るため開封済み、シュリンクは破棄して剥き出しの状態で保管していたためCDケースに少々擦れがございます。恐れ入りますが以上の点をご了承いただいた上、ご購入をお願いいたします。素人の自宅保管ですので、神経質な方のご購入はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。その他、ご質問・ご要望等ございましたらお気軽にお問い合わせください。特に問題がなければ即購入いただいても構いません。#学芸大青春#相沢勇仁#星野陽介#南優輝#内田将綺#仲川蓮



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