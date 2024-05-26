マッキーMACKIE 402-VLZ3

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商品詳細
MACKIE402-VLZ3ミキサー購入時期 10年ほど前に新品購入商品状態 目立つキズ無し使用状況 自宅内で数回動作 動作確認済付属品 専用アダプター、取説書小型ミキサーを意気込んで購入したものの、更に中型ミキサーを購入して、使用機会がなく保管していたものです。後継機の402-VLZ4ではありませんが、小型ミキサーとしての性能は高いとのことです。簡易消毒のうえ、プチプチと波板包装紙でしっかり梱包して送付いたします。（喫煙ペット歴なし）
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