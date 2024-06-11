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送料無料・限定品　リボルテックヤマグチ　No.123EX　ハンター男　リオソウル
商品番号 O37555135855
商品名

送料無料・限定品　リボルテックヤマグチ　No.123EX　ハンター男　リオソウル
ブランド名 カイヨウドウ
特別価格 税込 3,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

REVOLTECHYAMAGUCHI（リボルテックヤマグチ）No.123EXハンター男剣士リオソウルシリーズパワーショップ流通限定商品限定商品という事もあり、フリマアプリでも中々出品されていないので、この機会に入手してみてはどうでしょうか？訳アリ品ですので、一部欠品しているパーツがあります。その為、おまけとして写真３枚目の日本刀（太刀）と双剣が付属します。欠品内容としては、イフリートマロウ（片手剣＆盾）、エフェクトベースになります。・製品仕様【サイズ】全高：約140mm【可動箇所】全23箇所【セット内容一覧】煌剣リオレウス（大剣）×1イフリートマロウ（片手剣＆盾）×1組オプションハンド×6エフェクトベース×1ディスプレイスタンド＆延長部品×1・解説原型制作：松浦健可動指揮：山口勝久●モンスターハンターより“ハンター男剣士”リオソウルシリーズがリボルテック化！●身長よりも大きい17センチ大の“煌剣リオレウス”が付属、両手でかまえたり背中に装備もできます。●片手剣“イフリートマロウ”が付属、華麗なアクションを再現できます。●鎧装備の各所にジョイントを仕込み、まるでプレイ中のようなポージングが可能。●腰鎧“リオソウルコイル”にもジョイントを投入し、両脚の可動を妨げません。●握り拳、平手、武器保持用のオプションハンドが様々なシチュエーションに対応。●ディテール再現とアクション性能の両立を果たした、究極のハンターフィギュアです。●リオソウルがパワーショップ流通限定で登場！「大剣かついで派手に狩ろうぜ」■ジョイント使用数：全20個10mmジョイント×38mmジョイント×66mmジョイント×74mmジョイント×4#海洋堂#モンスターハンター#松浦健#リボルテック#モンハン#フィギュア#ハンター男剣士#レウスシリーズ#リオソウルシリーズ人気ゲームタイトル···モンスターハンターフィギュア種類···アクションフィギュア素材···PVCスケール···ノンスケール性別···男JANコード···4537807010728発売日···12年09月15日シリーズ名···リボルテックヤマグチ原作名···モンスターハンター造型師···松浦健
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful170351.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture672341.html
http://narcologia.ru/goods/influenza319093.html

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