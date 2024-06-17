【美品】沖縄ちむぐくる三線　本蛇皮　強化張り　価格応相談

ご覧いただきありがとうございます。（沖縄・琉球・伝統の楽器）沖縄三線 本蛇皮 強化張り全寸法（約７９㎝） 棹の材質（南洋木） ケースなし付属品（予備弦・ピック・勘所シール・ウマ）三線の盛んな沖縄那覇市で購入美品で自宅保管しています。経年に伴う目立たない微細な「うろこ」剥がれが胴上部・男弦に近い部分にあり（写真7）参照神経質な方はご購入をお控え下さい。本蛇皮の感触・質感を学びたい方、皮破れの張り替えで予算をかけたくないと思われる方、皮破れに不安がある方にオススメの三線です。現在、蛇皮（ニシキヘビ）も物価高騰の影響を受け今後も高騰し続けていくことが予想されています。梅雨時期にも湿度の影響を受けにくくメンテナスフリーの強化張りはこの時期最適です。この機会に入手され三線ライフを楽しまれてはいかがでしょうか？郷土伝統 琉球古典 琉球民謡 #イルカのコレクション