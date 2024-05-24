スノーピーク FDチェアワイド RD LV-077RD レッド

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商品詳細
スノーピークFDチェアワイドRDLV-077RD#スノーピーク定価：14300円(税込)仕様／規格●材質:本体フレーム/アルミニウム合金、生地/ポリエステル、肘掛け/ポリエステル・ウレタンフォーム●サイズ(展開サイズ)：595×580×840mm(シート高460mm)、収納時/W690×D580×H110mm●重量：3.6kgメーカー品番LV-077RD商品説明●ゆったりと座れるワイドサイズのチェア。背もたれを後ろに傾けて座り心地をアップさせました。●スノーピークのこだわりが凝縮した、ずっと使える大定番チェア。選んでおけば、間違いない逸品です。これに座ると姿勢がよくなって、食事もしやすいと評判です。●帆布製チェアの復活サイズはワイドモデルで新登場●フォールディングチェア誕生時を彷彿させる帆布製の座布と背もたれ付きのチェアです。サイズはゆったりと座れるワイドサイズです。背もたれに角度を設けて座り心地をアップさせました。
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http://narcologia.ru/goods/organization330662.html
http://narcologia.ru/goods/moisture766969.html
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