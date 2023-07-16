B´z STARS ガチャチャーム 7/16 宮城 #10

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商品詳細
B'zSTARSガチャチャーム7/16宮城 #10新品未開封B’zLIVE-GYMPleasure2023STARS会場限定ガチャガチャチャーム2023.07.16宮城セキスイハイムスーパーアリーナです。カプセルから出して発送させて頂きます。中の袋は未開封ですが、神経質な方は購入をご遠慮ください。値下げ不可 梱包水濡れ対策とプチプチで梱包して発送します。#Bz#松本孝弘#稲葉浩志#ガチャ人気グループ···B'z
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