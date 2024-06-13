灰器 (炉用) 雲華焼 寄神崇白 茶道具

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雲鼠焼灰器(炉用)桂窯寄神崇白共箱共布大変上品で、美しい、少し大振りの、炉用の灰器です楽焼の前身でして、すっきりとした綺麗な焼物です雲のような鼠色の下地に黒にて、模様が上品に入っています形も大変素晴らしいです裏側に崇白の印があります未使用品ですが、長期保管品です光を当て、角度を変えると、スリ傷みたいなのがみられます(最後の写真、中部)口径19cm最大幅約21cm高さ7.5cm高台径9cm桐箱大変綺麗な状態ですダンボール箱、汚れ、傷あります108000円と値札が付いておりました上記の事、ご理解頂けます方、是非、使って頂けます方、どうぞよろしくお願いいたします。種類...茶道具画中