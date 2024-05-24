NCT@XYZ　購入特典チェキ風フォトカード　ジェノ

NCT@XYZポップアップストアチェキ風フォトカードジェノ5000円購入ごとに貰える、購入者特典のチェキ風フォトカードのジェノです。自身で購入し頂いたものになり、袋に入れ保管しておりました。スリーブ＋硬質ケース＋防水対策で発送致します。他のものとまとめて購入の場合は、ご連絡下さい。



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