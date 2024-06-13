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ボックスパックシングル···シングルパラダイムトリガー発売時にポケセンの抽選で当てたBoxで自引きしたものです。自引き後スリーブ、マグネットローダーで保存していました。素人目には気になる点はありませんが鑑定に出したわけではないのでその点ご了承のうえご購入くださいマグネットローダーは付属しません