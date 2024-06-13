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ゼンハイザー　e945ダイナミックマイク
商品番号 V70510518304
商品名

ゼンハイザー　e945ダイナミックマイク
ブランド名 ゼンハイザー
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入後ほぼ使わずタンスの肥やしとなっていましたので出品いたします。かなり綺麗だとは思いますが神経質な方はご遠慮下さい。■タイプ：ダイナミックマイク■指向特：超単一指向性■周波数特性：40Hz～18kHz■感度：－54dB（0dB＝1V/Pa、1kHz）■出力インピーダンス：350Ω■重量：（約）330g■外形寸法：47mm（最大径）、186mm（全長）■マイクケース、マイクホルダー付属■コメント：フルメタル構造ボディの採用により、ハンドリングノイズを排除し幅広いダイナミックレンジと周波数レスポンスを実現、プロフェッショナルユースにも耐えうるクオリティです。
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http://narcologia.ru/goods/recuperation331321.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant580782.html
ゼンハイザー　e945ダイナミックマイク
E945　ボーカル用　超単一指向性
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