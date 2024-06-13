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- SENNHEISER e945 マイク ブラック 新品未使用 ゼンハイザー
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ブランド：SENNHEISERe945タイプ：ダイナミックマイク指向特：超単一指向性周波数特性：40Hz～18kHz感度：－54dB（0dB＝1V/Pa、1kHz）出力インピーダンス：350Ω重量：（約）330g外形寸法：47mm（最大径）、186mm（全長）マイクケース付属※すり替え防止のため、購入後の返品、交換はご遠慮ください。※素人採寸なので多少の誤差はご了承下さい。※海外製品ですのでご理解頂ける方宜しくお願い致します、ご了承の上ご購入ください。※評価が全くない方とお取引致しません。ご質問がありましたらコメントよりお願いします。
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