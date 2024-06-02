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特注　特大　PULSE パルス エフェクターケース　シリアルナンバー
商品番号 W19817668146
商品名

特注　特大　PULSE パルス エフェクターケース　シリアルナンバー
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 14,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございますPULSE/パルスショップオーダー、特注サイズのエフェクターケースです！シリアルナンバー入っておりますケース表面多少の小傷ありますが、目立った大きなダメージ無く、使用感少なく大変綺麗な状態です写真にてご確認くださいサイズ横幅　　112cm縦　　　62cm厚み　　14.5cmプチプチ、ダンボールで保護し発送致します宜しくお願いします
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