特注 特大 PULSE パルス エフェクターケース シリアルナンバー ...

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますPULSE/パルスショップオーダー、特注サイズのエフェクターケースです！シリアルナンバー入っておりますケース表面多少の小傷ありますが、目立った大きなダメージ無く、使用感少なく大変綺麗な状態です写真にてご確認くださいサイズ横幅 112cm縦 62cm厚み 14.5cmプチプチ、ダンボールで保護し発送致します宜しくお願いします
http://narcologia.ru/goods/Addict857118.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei953171.html
http://narcologia.ru/goods/stair281400.html
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