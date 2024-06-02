カリスマ テラ ちびぐるみ

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商品詳細
超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』ちびぐるみテラ2体セットプライズ品のため未使用に近いとしております獲得後袋に入れて保管写真の2点セットです値下げ交渉不可即購入可ゆうパケットプラスの専用箱にて発送させて頂きます
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