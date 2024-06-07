山下達郎 Maniac Tour 2014 コンサートツアーパンフレット ライブ

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商品詳細
こちらの商品は、山下達郎ManiacTourPERFORMANCE2014コンサートツアーパンフレットになります。山下達郎さんの挨拶の言葉や山下達郎さんの活動年表、写真やディスコグラフィー、関係スタッフの言葉 他が掲載されております。ファンの方やお好きな方いかがでしょうか？状態は目立つやけや汚れ等見られず良いです。
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