鑑定書有！ フレンチボウ Peccatte ぺカットスクール ヴァイオリン弓

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ラファン鑑定書有！ぺカットスクールヴァイオリン弓フルサイズ製作国 フランス製作年 1850~1900年頃59.8g19世紀後半にかけて製作されたぺカットスクールのオールドフレンチ弓です。ぺカットはバイオリン弓を探している人で知らない人はいないくらい有名ですね。オールドの銘弓としてとても人気で、本品のように鑑定書付きのものは大体150万円からが相場になっております。円安の影響で国内では既に数割は上がってしまっていると思います。スティックはフェルナンブコではなく、当時よく用いられていたビーウッドと弓鑑定家の間で呼ばれている芯の強い濃い深紫の木材です。オールドボウはやはり音色が違います。紡ぎだされた響きがすっと心の隙間に滑り込んでくる美しい音色です。楽器の良い部分を最大限に引き出してくれる感覚です。こんな色彩感までも表現できるのかと驚き、空間に解き放たれた音が殊に美しいです。ぜひ上質なバイオリン（オールドバイオリンなど）と合わせていただければと思います。重さはおよそ60gと標準的で、良い弓なので疲れる感覚があまりありません。専門店にてメンテナンスしていただき、毛は毛替えをして間もない状態です。ひび割れや折れの修復歴はなく、150年前後経過していながらコンディションは悪くないです。スクリューが固くなっていたので改善してもらいました。まだ少し固いタイミングがありますが、実用には問題ないレベルです。これから長くご愛用していただければと思います。RAFFIN鑑定書 オールド弓 フランス製