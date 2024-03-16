テイルズオブアスタリア　メモリアルブック　特装版

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商品詳細
テイルズオブアスタリアメモリアルブック アソビストア特装版新品未開封品です。身内でダブり購入してしまいましたので出品します。読んで頂ける方よろしくお願いします。新品未開封品ですが、一度人手に渡ったものになりますので気になる方はご遠慮ください。らくらくメルカリ便にて発送します。
http://narcologia.ru/goods/unusable925074.html
http://narcologia.ru/goods/moped118168.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford447073.html
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