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テイルズオブアスタリア　メモリアルブック　特装版
商品番号 E78319543878
商品名

テイルズオブアスタリア　メモリアルブック　特装版
ブランド名 バンダイナムコエンターテインメント
特別価格 税込 6,096 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイルズオブアスタリアメモリアルブック　アソビストア特装版新品未開封品です。身内でダブり購入してしまいましたので出品します。読んで頂ける方よろしくお願いします。新品未開封品ですが、一度人手に渡ったものになりますので気になる方はご遠慮ください。らくらくメルカリ便にて発送します。
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