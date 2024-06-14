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- 暴太郎戦隊 ドンブラザーズ チェンジヒーローズ セット おまけミニプラ付き
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商品詳細
ドンブラザーズのアルターのチェンジヒーローズ全セットです。アルターのみなのでシリーズNo.5のドンロボタロウは入っていません。1ドンモモタロウアルター2トッキュウジャーアルター3ジュウオウジャーアルター4リュウソウジャーアルター6ドンドラゴクウアルター7ニンニンジャーアルター8ドンムラサメアルター1ドンモモタロウアルターと、6ドンドラゴクウアルターのみ、開封済みですが、1、2回変形程度の美品です。ディスプレイ期間もありません。他は未開封品です。また、おまけでミニプラ暴太郎戦隊シリーズ01ドンモモタロウアルター全セットミニプラ暴太郎戦隊シリーズ02の9、10のルパンレンジャーアルター、パトレンジャーアルターミニプラ暴太郎戦隊シリーズ03の6、7のゴーカイジャーアルターをお付けします。ミニプラ版と互換性があるのでミニプラのアルターもチェンジヒーローズに取り付け可能です。ミニプラに付属のお菓子は賞味期限が切れているので、食べずに破棄して頂く様お願いします。バラ売り交渉、値下げ交渉はお控え下さい。あらゆるトラブル防止のため、NCNRをご了承の上、ご検討下さい。スーパー戦隊キングオージャータランチュラナイトキョウリュウジンキョウリュウジャードンオニタイジントラドラゴンジンオミコシフェニックススーパーミニプラSMP大獣神大連王ビクトリーロボマジキングダイボウケン無敵将軍
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