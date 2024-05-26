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- ポケモンカード ライチュウ\u0026アローラライチュウ SR ２枚セット台湾版 中国版。
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商品詳細
ポケモンカード ライチュウ\u0026アローラライチュウ SR ２枚セット台湾版 中国版。海外製のカードですが、sr加工は日本版と同じです。開封して、スリーブに入れてました。発送時には、厚紙で補強し防水対策をして送らせていただきます。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/stepchild465252.html
http://narcologia.ru/goods/ordering524379.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical476501.html
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