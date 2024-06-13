ポケカ オモダカ sar 黒炎の支配者

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商品詳細
自引きして直ぐにスリーブと硬貨ケースにいれました白かけや傷は見当たらないと思います値下げ交渉○発送の際は厚紙で補強しプチプチ梱包してから発送させて頂きますm(*__)m黒炎の支配者ポケカポケモンカードオモダカ
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