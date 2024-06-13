レジェンドエネルギー　エーフィ　超タイプ　絶版希少品

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2009年のエネルギーカード5枚まとめ売りとなります。バラ売りは1枚1600円、送料200円で2枚から対応致します。15年前の古いカードですので、どのカードも欠けや擦れがございます。ご理解のある方のみご購入をお願いします(写真に写り切らない傷やスレもある場合があります。完美品をお求めの方は購入をお控えいただき現物を確認できるカードショップ等をご利用ください)。必ず写真を確認の上、気になる点がありましたらコメントにて購入前にご確認をお願い致します。購入後のキャンセルや返品はこちらのミスでない限りはお受けできませんので、ご納得の上での購入をお願い致します。濡れ、折れ対策の上で発送させていただきます。ご検討よろしくお願いします。#ttmmのポケモンカードボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)