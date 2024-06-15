【海】耀州窯　宋代　青磁刻花梅花鳥文茶碗　高級箱付　天目釉 骨董品 中国美術品

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★寸法： ・高約：６．５ｃｍ 幅約：１８．５ｃｍ 重量約：３４６ｇ ★状態：・状態は良いです。 詳しく画像にご確認ください。★注意事項★・当ショップをご覧いただきありがとうございます。 古美術品ですの多少の傷み、擦れ、汚れ等はございます。・当店出品した商品は鑑定を受けておりませんので、 商品の時代や名につきましては、当方の独断な判断になりますので 参考程度にお考えください。 作家名・状態・材質等は落札者の見識により自己責任のもと ご自身の納得のいく値段でご購入ください。・画像と説明より購入者の見識による総合的な価値判断に基づいて落札されたもの であると判断致します。・返品は原則としてお受け致しませんが、諸事情でどうしてもキャンセルされる場合は、 違約金としてご購入金額の2割を頂戴申し上げます。 商品到着後一週間を経過した場合のキャンセルはお断りさせて頂きます。・ご疑問などございましたらお気軽にご質問ください。 できるだけ実物に近い画像を撮影するよう心掛けておりますが、 PC環境、デイスプレイ設定など、お色の濃淡の違いなどはご容赦ください。※上記にご同意くださる方のみ、ご購入お願いします。