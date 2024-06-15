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Tamagotchi FRGMT EDITION たまごっち　フラグメント
商品番号 R42255470825
商品名

Tamagotchi FRGMT EDITION たまごっち　フラグメント
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

OriginalTamagotchiFRGMTEDITION新品未開封藤原ヒロシ氏主宰のfragmentdesignとOriginalTamagotchiのコラボレーション商品、「OriginalTamagotchiFRGMTEDITION」数量限定商品です。­OriginalTamagotchi本体およびパッケージは藤原ヒロシ氏本人がデザイン。本体・パッケージともにマットな質感を施した特別仕様の商品です。­たまごっち本来の育成遊びも楽しめます。­※プログラムはOriginalTamagotchiシリーズのGEN1と同様のものです。セット内容OriginalTamagotchi本体…１取扱説明書…１商品サイズOriginalTamagotchi本体…H約54㎜×W約43㎜×D約18㎜製品素材OriginalTamagotchi本体…ABS・PC・SI対象年齢15才以上電池CR2032×1（付属）たまごっちタマゴッチ藤原ヒロシ藤原ひろしネイバーフッドカルチャーサブカルチャーおもちゃジャンル···電子玩具・キッズ家電キャラクター···その他性別···男女兼用
http://narcologia.ru/goods/encourage631172.html
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