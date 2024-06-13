ドラゴンクエスト　スライムミニバンク　４種

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商品詳細
ドラゴンクエスト ふくびき所スペシャル Ｆ賞 ミニバンク ４種（ゴールド、シルバー、ブルー、グリーン）※スライム型の小さい貯金箱になります。商品は撮影のため開封した新品です。初期キズ等を気になさる方は購入をご遠慮ください。
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