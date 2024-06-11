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- フェルナンデス ギターアンプ OS-30R 完動品
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商品詳細
OS-30R2チャンネル・25w(RMS)・10インチスピーカー・10.8kg各コントロールの動作正常。ガリ無し。リバーブは先月リペア済み。クリーンchはエフェクターのノリもよく、スピーカーのエッジヘタリもありません。ハンドルのひび割れなし。
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