油滴天目ぐい吞 加藤時蔵 共箱 共布 栞 (師：人間国宝 加藤卓夫 ...

★油滴天目ぐい吞 加藤時蔵 (師：人間国宝加藤卓夫) 共箱 共布 栞下記の説明をよく読んでいただき、ご理解の上ご購入をお願いいたします。●サイズ：高さ4.6㎝・幅7㎝・奥行7㎝。若干の誤差はご了承ください。●未使用で大切に保管しておりましたので、汚れ・キズ等はございません。●商品の状態等画像でわかりにくい点や、ご不明な点がありましたら遠慮なくご質問ください。



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